Zorgen over situatie Oekraïne bij Vos Logistics; 100 familieleden van chauffeurs hebben veilig onderkomen

Kees van Geffen stopt als wethouder, Jacco Peter Hooiveld beoogd opvolger in Oss

Jacco Peter Hooiveld is naast de huidige wethouder Frank den Brok de beoogd wethouder om namens VDG zitting te nemen in een volgend college van B en W in Oss. Dit betekent dat Kees van Geffen niet meer terugkomt in een nieuw college.

