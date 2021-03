Zorggroep 't Zicht steekt na overname in op groei

,,Wij zijn supertrots dat onze organisatie tot de Orpea-groep mag behoren. Het is een solide club die kwaliteit als belangrijkste kenmerk heeft. Dit geeft 't Zicht een stevige basis om zich verder te ontwikkelen.” Tanja Verstappen laat haar ‘kind’ met vertrouwen achter in de handen van Orpea, een Franse zorgorganisatie met wereldwijde vertakkingen. In de praktijk zal 't Zicht vooral gaan samenwerken met Woonzorgnet, dat net als 't Zicht voorziet in de huisvesting en zorg aan jongeren met autisme en andere psychosociale problemen. ,,Woonzorgnet is vooral actief in de omgeving van Arnhem. Hun zuidgrens is onze noordgrens. Dat sluit dus heel mooi aan.”