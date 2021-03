Zorgspecialist moet van Lilian Marijnissen in loondienst: ‘Waarom zou een arts meer verdienen dan de premier?’

Een kwartier later dan verwacht draait de chauffeur van Lilian Marijnissen op de campus van Universiteit Twente de parkeerplaats voor gebouw Carré op. De voorvrouw van de Socialistische Partij wilde per se even het torentje in de vijver voor theater De Vrijhof, waaraan deze verkiezingsserie een deel van zijn naam ontleedt, bekijken. Marijnissen is geen onbekende in Twente, al is het even geleden dat ze er regelmatig kwam. „Mijn beste vriendin heeft in Enschede gestudeerd, dus in deze stad ben ik wel vaak geweest.”