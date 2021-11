Zorgwoningen in het oude gemeentehuis van Heesch

HEESCH - Van 1972 tot 1991 fungeerde het pand als gemeentehuis, maar nu zijn er andere plannen; projectontwikkelaar BVH wil zorgwoningen bouwen in en achter het vroegere broedersklooster aan de De La Sallestraat in Heesch.

Het woonzorgcomplex zou moeten komen in het tot luxe woning verbouwde linkerdeel van het voormalige klooster. De rest van het gebouw is en blijft als werkruimte in gebruik bij accountantskantoor OOvB.

Het plan voor begeleid of beschermd wonen is nog pril en in ontwikkeling. ,,We zijn hierover in overleg met de gemeente’’, zegt Rens van Nistelrooij namens BVH (Blouww & Van Herpen) Real Estate. Bouwen in de bijna 2000 vierkante meter grote achtertuin is daarbij een gespreksonderwerp. ,,Het is zeker wel de bedoeling dat daar iets komt.’’

Arbeidsmigranten

Ontwikkelaar Blouww houdt de komende twee jaar zelf kantoor in het grote pand. Ook wil het bedrijf er, op de eerste verdieping, vier arbeidsmigranten laten wonen. De gemeente Bernheze heeft een verzoek hiervoor in behandeling.

Het karakteristieke pand is in 1952 gebouwd als klooster voor de broeders van De la Salle, die in Heesch onderwijs verzorgden. In 1972 verhuisden de laatste broeders naar gewone woningen en nam de gemeente Heesch het pand in gebruik als secretarie, omdat het oude raadhuis midden in het dorp te klein geworden was. De ambtenaren bleven aan de De La Sallestraat werken totdat in 1991 het nieuwe (en huidige) gemeentehuis verscheen aan De Misse.

Meer woonplekken

Het linkerdeel van het voormalige broedersklooster werd vervolgens verbouwd tot een luxe woning met grote tuin. Dit pand kwam vorig jaar te koop en werd voor bijna zeven ton gekocht door BVH Real Estate.

Als de verbouwing tot woonzorgcomplex doorgaat, wordt dat in korte tijd in de kom van Heesch de tweede verandering van een royaal huis met grote tuin naar een nieuwe vorm met meer woonplekken. Aan de Hoge Wal, op een steenworp afstand van het vroegere klooster, gaat zo'n huis wijken voor zes patiowoningen.