Zowel De Pas in Heesch als Nesterlé in Nistelrode komt met muziek van eigen bodem op de zondag

HEESCH - De Pas in Heesch gaat met het nieuwe bestuur en de nieuwe beheerder binnenkort van start met activiteiten. Op dinsdag 6 juli is het dorpshuis aan de Misse begin- en eindpunt voor de eerste skeeler vierdaagse. En op zondag 11 juli is de eerste editie van Sunday Sessions. Ook Nesterlé in Nistelrode heeft een muziekinvulling voor de zondag bedacht; de eerste editie is op 10 oktober.

De nieuwe huiskamer van Heesch is op 6, 7, 8 en 9 juli start- en finishplaats voor skeelertochten van 15, 30 of 45 kilometer. De routes zijn uitgezet in alle vier de windrichtingen. Deelnemers kunnen per avond een ticket kopen à 3,50 euro of een passe-partout aanschaffen voor vier avonden. Dat kost 12 euro. De kaarten zijn te koop bij het dorpshuis op de avond zelf of via de website de-pas.nl.

Sunday Sessions met Tamed

In de Sunday Sessions biedt De Pas een podium aan artiesten, bandjes, kapellen, klassieke musici, koren of kleinkunst. Allemaal van eigen Heesche bodem. Het akoestisch duo Tamed verzorgt op 11 juli de aftrap. Joris van Gemert en Temmie van Uden treden vanaf 15.00 uur op.

Volledig scherm Mick van Haaren alias Mick Stender. © Privécollectie

Op 18 juli is het podium voor Mick van Haaren die als singer-songwriter Mick Stender zijn rock ‘n roll muziek brengt. Hij heeft recentelijk zijn eerste album ‘Let’s rock ‘n roll again’ uitgebracht, met daarop zeven eigen nummers. Afgelopen weekend is de 23-jarige Heeschenaar met een optreden afgestudeerd aan de Rockacademie in Tilburg.

Het eerste grote evenement is gepland voor zaterdag 25 september: Hisse Helden Live. De kaartverkoop hiervoor is gestart.

Helden van de Zondagse Muziek

Ook bij cultureel centrum Nesterlé in Nistelrode zijn de kaarten voor het nieuwe seizoen te koop. Op zaterdag 11 september staat als eerste een concert gepland van Robin Borneman.

Op zondag 10 oktober is de eerste editie van Helden van de Zondagse Muziek in Nesterlé. Iedereen die in Bernheze woont en ooit gespeeld of gezongen heeft in een band of ervan droomt dat te doen, kan zich opgeven voor een pop-up band. Nesterlé wil hiermee een platform bieden aan muzikanten uit Bernheze om elkaar te leren kennen. Op 8 juli is hierover een informatieavond. In totaal worden dan maximaal zes gezelschappen geformeerd, voor twee optredens van een uur op drie zondagmiddagen.