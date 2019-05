Zuinigheid troef voor racers: op één liter diesel van Oss naar Osnabrück

Circuitpark Berghem voelt deze dagen aan als de filmset voor Cars. In de paddock naast de kartbaan staan tientallen autootjes die moeiteloos mee kunnen in een nieuw deel van de filmreeks. Van een rood, rond en klassiek racemodel tot een soort snelle kajak op wielen. Om elk voertuig hangen groepjes scholieren en studenten uit heel Europa. Ze sleutelen, programmeren en finetunen erop los. Alles om ervoor te zorgen dat het autootje in kwestie zo lang mogelijk kan rijden op zo min mogelijk elektriciteit of brandstof.