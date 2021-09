Zuipkarren en herriebakken blijven in Megen voortaan buiten de vesting: ‘Gaan het helemaal anders doen’

Hogere voorwaarde­lij­ke straf als stok achter de deur voor man die bij Zaltbommel hardloper doodreed

22 september ARNHEM – De 39-jarige man uit Oss, die in mei een hardloper doodreed op de Ketelsteeg in Zaltbommel, is door de Arnhemse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 16 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarnaast mag hij drie jaar lang niet met een motorvoertuig de weg op.