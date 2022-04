Zusters willen ‘razende wereld’ buiten houden, maar steun binnenhalen om klooster te verduurzamen

Au­to-ondernemer Jack Derks (54) uit Schaijk plotseling overleden

SCHAIJK/UDEN - Jack Derks, directeur-eigenaar van Derks Autogroep uit Uden, is afgelopen donderdag op 54-jarige leeftijd overleden. Hij stond aan de basis van het bedrijf dat in 1991 in de schuur van zijn ouders in Schaijk begon en dat hij samen met zijn gezin, broer en team verder uitbouwde.

