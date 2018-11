Zwaar vuurwerk door de brievenbus bij woning in Oss

De bewoner hoorde rond 22.45 uur een harde knal en zag een flits in zijn gang. Door het vuurwerk stond de gang vol rook, waardoor de man waarschijnlijk dacht dat de gang in brand stond. Hierop belde hij de brandweer. Deze is met groot materieel uitgerukt. Uiteindelijk bleek het mee te vallen. De voordeur en de gang van de woning zijn zwaar beschadigd. Volgens de politie ter plaatse is het vuurwerk dat de gang in werd geworpen een Cobra 6 geweest.