Zwaargewonde bij brand in grote schuur in Lith: ‘Zo goed als uitgebrand’

De eerste melding kwam rond 19.20 uur binnen. Na vijf minuten werd opgeschaald naar ‘middelbrand’. De brandweer is op de brand afgegaan met vier voertuigen. Het zwaargewonde slachtoffer is een werknemer van het bedrijf dat op het terrein is gevestigd. Volgens de officier van dienst van de politie is de gewonde met de traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.