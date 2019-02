Zware avondspits op komst: A50 tot 22.00 uur dicht na zware ongevallen bij Nistelrode en Ravenstein

Warme truien op lenteachti­ge dag: leerlingen Mozaïek denken aan het klimaat

16:43 HEESWIJK-DINTHER - Ze wisten heus wel dat het lekker warm ging worden. Toch kwamen veel leerlingen vrijdag met een lekker warme trui naar hun school Het Mozaïek in Heeswijk-Dinther. Want lenteweer of niet, het was de dertiende Warmetruiendag.