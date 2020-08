Zware mishandeling van 47-jarige man in Oss na ruim een jaar nog niet opgelost

video Liever een voorberei­dings­toer­nooi­tje dan de Champions League in coronatijd

16 augustus GEFFEN - Profclubs zijn al een tijdje begonnen met voetballen en ook clubs uit de hogere amateurklassen hebben zich de afgelopen weken al in het zweet gewerkt. Maar lager in de piramide is het voor veel teams nu ook écht begonnen. In Geffen speelden EVVC, Nooit Gedacht en Nulandia zaterdag tijdens de Maasdonk Cup hun eerste potjes in een halfjaar tijd.