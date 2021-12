Zwemleraren uit hele land voeren actie in leeg Golfbad Oss: ‘Loonsverhoging geen luxe maar noodzaak’

Talkshow Paarse Vrijdag live vanuit Lievekamp Oss

OSS - Een talkshow van en voor leerlingen van de middelbare scholen in Oss over vrijheid van geaardheid, gender en seksualiteit. Dat staat vrijdag op het programma in theater De Lievekamp. De talkshow wordt live uitgezonden via YouTube en is gratis te volgen.

