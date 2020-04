Zwemmers duiken in ijskoude Geffense Plas nu baden dicht zijn

Half april is echt vroeg voor zwemtrainingen in open water. De Osse triatlonvereniging Trioss begint er in gewone jaren pas in mei mee. Maar in 2020 is alles anders. Nu zwembaden op slot zijn, zoeken fanatiekelingen hun kansen buiten. Al in de laatste dagen van maart werden de eerste zwemmers gesignaleerd in de Geffense Plas.