Zwemwater Hartje Groen in Schaijk is ook weer veilig te gebruiken

Eerder deze week werd bekend gemaakt dat in het water een te hoge concentratie blauwalg was aangetroffen. Door veel vers water toe te voegen en te blijven spoelen is het probleem opgelost. Eerder al werd de waarschuwing ingetrokken voor het Dierenbos in Vinkel, waar een te hoge concentratie poepbacteriën het water ongeschikt voor zwemmers zou maken. Van die verontreiniging is in Schaijk nooit sprake geweest.