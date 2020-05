Zwijgaffaire Bernheze loopt met sisser af: coalitie Bernheze veegt motie van afkeuring van tafel

HEESCH - De motie van afkeuring tegen het college van Bernheze is woensdagavond van tafel geveegd door de coalitiepartijen. Volgens CDA, Lokaal en SP zijn er voldoende ‘verzachtende omstandigheden’ voor het verzuim van het college, om de raad niet te informeren over twee maanden afwezigheid van wethouder Van Boekel.

Zoals de vier oppositiepartijen gezamenlijk de motie van afkeuring hadden ingediend, zo gingen de drie coalitiepartijen er woensdagavond direct collectief vóór liggen. Ook al vonden ook zij dat burgemeester en wethouders flink in de fout zijn gegaan.

,,Het was een heel vervelende vergissing die niet had mogen gebeuren. Maar daarmee is het nog steeds een vergissing‘’, stelde Jan Raaimakers (SP). ,,Deze motie mist elke noodzaak.’’

‘Niet gebeurd in gewone tijden’

Jan Bouwman (Lokaal) wees nadrukkelijk op de bijzondere en in zijn ogen ‘verzachtende omstandigheden’ door de coronacrisis: ,,In gewone tijden was dit niet gebeurd want dan hadden we elkaar ontmoet en gesproken in het gemeentehuis.’’

Annemieke Boellaard (D66) vond dit argument niet relevant: ,,Corona of niet, het gaat er gewoon om dat het college ons actief had moeten informeren.’’

Gemiste kans

De oppositiepartijen merkten woensdagavond al snel dat ze onvoldoende steun kregen voor een duidelijk signaal van ‘afkeuring’. Een gemiste kans, noemde Marko Konings dit: ,,Excuusbrieven hebben we al zo veel gehad. We hadden nu duidelijk moeten maken dat het echt afgelopen moet zijn met slecht communiceren. De actieve informatieplicht van het college is het belangrijkste dat we als gemeenteraad hebben om te kunnen controleren.‘’