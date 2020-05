Zwijgaffaire Bernheze naar climax: oppositie dient motie van afkeuring in tegen hele college

Plan tegenstan­ders windmolen­park Rosmalen: turbines vér van bewoonde wereld

6:44 DEN BOSCH - Áls er al grote aantallen windmolens in de gemeente Den Bosch moeten komen, moeten die turbines verrijzen in de buurt van industriegebieden en grootschalige waterstaatswerken. En dus niet in de directe nabijheid van woonkernen en al helemaal niet in de Rosmalense en Nulandse polder in de directe nabijheid van de Groote Wielen in Rosmalen.