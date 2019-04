Zwijgende Colombiaan krijgt 4,5 jaar cel voor transport coke naar Oss: ‘Een van de grootste vangsten ooit’

Jan Elemans, doctor die het boerenle­ven van Huisseling bleef koesteren

16:51 HUISSEN/HUISSELING - ‘Dialectprofessor’ Cor Swanenberg noemde hem ‘een der grootse taalgeleerden van Brabant’. Jan Elemans was een pionier in het bestuderen en boekstaven van het Brabantse boerenleven en het dialect, met name de taal die in zijn geboortedorp Huisseling werd gesproken. Hij promoveerde in 1958 met een proefschrift over dit onderwerp. Elemans overleed deze week op 94-jarige leeftijd.