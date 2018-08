'Ach, honderd is ook maar een getal'

Man rijdt doorgesno­ven en in burlesque kleding door Oss

16:59 OSS - De politie moet vreemd op hebben gekeken toen ze donderdagnacht een verdachte automobilist aanhielden. Hij was niet alleen doorgesnoven, maar ook volledig gekleed in burlesque vrouwenkleding. Een kledingstijl die je ook terugziet in Moulin Rouge-films.