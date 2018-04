Advies van informateur in Boekel: coalitie van drie partijen

Kerkhof bracht deze donderdagavond tijdens een druk bezochte, openbare bijeenkomst in de raadszaal zijn advies uit. Volgens de informateur is uit de gesprekken die hij met alle vier de partijen heeft gevoerd, gebleken dat er voldoende overeenkomsten zijn in de programma's van CDA en GVB en geen onbespreekbare breekpunten. ,,Gezien het feit dat het CDA heeft aangegeven om nadrukkelijk de VVD mee te nemen in de nieuw te vormen coalitie, dient dit serieus te worden overwogen", vindt Kerkhof.

CDA-lijsttrekker Marius Tielemans nodigde de vier partijen uit om vrijdagavond bijeen te komen om te bezien hoe het nu verder moet. Dan wordt ook bekeken of het nodig is nog een formateur te benoemen. Als alle partijen het met het advies van Kerkhof eens zijn, komt de DOP, die in een lange reeks van jaren in Boekel mede het beleid bepaalde maar bij de verkiezingen een zetel inleverde, aan de zijlijn te staan. Zeer tot teleurstelling van DOP-lijsttrekker Joop van Lanen. Hij toonde zich in een korte reactie achteraf verbaasd over het advies van Kerkhof.