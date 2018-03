Alle partijen in gemeenteraad Bernheze willen stemmen hertellen

De SP dient daarvoor een verzoek in omdat er onduidelijkheid is over de verschillen in stemmen tussen de voorlopige en definitieve uitslag. Alle partijen in de huidige gemeenteraad geven desgevraagd aan het verzoek van de SP steunen.

Ook het CDA dat er in de definitieve uitslag 1 zetel bij kreeg ten koste van de SP, is voor een hertelling van de stemmen, laat Wim van Lith, fractieleider van het CDA weten. „Als het ons was overkomen zouden we dat ook doen”, zeg Van Lith. „Zorgvuldigheid gaat boven alles”, vindt Frans van de Ven, fractievoorzitter van Lokaal. „De uitslag moet zuiver zijn en ik kan we voorstellen dat de SP hier om vraagt.” Ook zijn collega-fractievoorzitters zijn voor hertelling. „Het is zo'n kleine marge en we moeten zorgvuldig zijn”, zegt Annemieke Boellaard (D66). „Wij steunen een hertelling. We moeten de discussie opheffen en dat kan alleen door opnieuw te tellen”, vindt Cent van den Berg (Progressief Bernheze).