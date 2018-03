Auto met baby in Maxi-Cosi betrokken bij kop-staartbotsing in Odiliapeel

Bestuursrechter schorst 'bomenbesluit' Boekel

17:05 BOEKEL - De bestuursrechter in Den Bosch wilde deze dinsdag een zaak die de landelijke Bomenstichting had aangespannen tegen de gemeente Boekel, niet behandelen. Hij vindt het een unieke zaak die door meer rechters bekeken moet worden. Daarom buigt de meevoudige kamer zich er op 16 mei over. De provincie mengde zich ook in de discussie. Die vroeg om een schorsing van het Boekelse raadsbesluit over bomenkap. Die schorsing werd toegekend tot 16 mei.