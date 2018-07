Automobilisten zwaaien naar ander verkeer langs A59 in Oss: 'Nobel, maar doe maar niet'

Voor derde keer veroor­deeld voor dronken rijden, na zware aanrijding in Zeeland: vier maanden cel voor man uit Schaijk

17:31 DEN BOSCH/ZEELAND - Een 57-jarige inwoner van Schaijk is dinsdag door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden. Hij reed vorig jaar november in dronken toestand een 42-jarige Zeelander aan die met zijn kinderen en vrouw aan het wandelen was op de Tweehekkenweg in Zeeland. De Schaijkenaar reed daarna door.