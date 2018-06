Bernheze kan belofte aan familie Van Oort niet nakomen

HEESCH - Familie van Oort uit Heesch wil aan de Zoggelsestraat een bedrijfshal bouwen. De gemeente Bernheze verleende daar een vergunning voor, maar trok die later weer in. Het begon allemaal in 2004 en intussen is er zoveel gebeurd dat het bijna niet na te vertellen is.

Quote Er is sprake van slechte communica­tie, van te late communica­tie, van vaagheden, van toezeggin­gen, intrekkin­gen en misverstan­den Annemieke Boellaard (D66)

Feit is dat Van Oort die een bedrijf heeft in afbouw- en constructiewerken, geen bedrijfshal voor opslag kan bouwen aan de Zoggelsestraat. De gemeente wil hem eigenlijk wel tegemoet komen door een kavel aan te bieden op de Vismeerstraat , elders in Heesch. Maar zegt wethouder Rien Wijdeven, dat kunnen we nu in ieder geval niet doen. „We hebben daar nog niet alle grond verworven en we moeten in overleg met de gemeente Oss voordat we daar grond kunnen toekennen aan ondernemers.”

Lege handen

En dus staat Van Oort met lege handen en zit de gemeenteraad met de handen in het haar. In de commissie Ruimtelijke Zaken van woensdag waren alle fracties het er over eens: in dit dossier zijn zoveel fouten gemaakt. Grote vraag is: hoe lossen we het op? Een dossier dat loopt sinds 2004, waarin meerdere malen vergunningen zijn verleend en weer zijn ingetrokken. „Er is sprake van slechte communicatie, van te late communicatie, van vaagheden, van toezeggingen, intrekkingen en misverstanden”, zei Annemieke Boellaard (D66).