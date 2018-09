Boze foutparkeerder krijgt werkstraf voor mishandeling agent

De Udenaar was op 27 juli met zijn vriendin naar een frietzaak in zijn woonplaats gereden. ,,Er was geen plaats om te parkeren, dus hadden we de auto half op de stoep gezet. Ik had netjes de gevarenlichten aangezet en auto's konden er zo langs. Mijn kindje had 38,5 graden koorts en zat ook in de auto. Mijn bestelling was bijna klaar toen er een politie-agent langskwam. Die wilde dat we de auto zouden verzetten."