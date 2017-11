Brand bij Brabant Alucast in Oss, gebouw ontruimd

Boekel neemt toerisme serieus

7:00 BOEKEL - Een platform voor de ondernemers in de toeristische sector, het opkalefateren van de bezoekerswebsite vvv.boekel.nl en een busreis voor alle ondernemers in de toeristische sector met uitleg over de Peelrandbreuk. Speerpunten van de gemeente Boekel om het toerisme in de gemeente op te krikken.