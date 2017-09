Burgemeester Buijs heeft herbenoeming in Oss officieel op zak

Tweede speelfilm van Brabantse regisseur in première: 'Nederland is een geweldig land om films te maken'

17:16 MAREN-KESSEL - Iedereen droomt er stiekem van om een echte speelfilm te maken, maar het doen is een tweede. Het filmwereldje is onvoorspelbaar en het maken van een film is peperduur en arbeidsintensief. Met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen lukte het de Brabantse freelance filmregisseur Klaas van Eijkeren (42) om al twee avondvullende speelfilms van de grond te krijgen.