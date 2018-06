Celstraf en behandeling voor Osse messteker

De verdachte had verklaard dat hij zijn moeder wilde verdedigen tegen het slachtoffer: dat was volgens hem van plan de vrouw een overdosis te geven. De rechters verplichtten de man om mee te werken aan het zogenoemde 'Vast en Verder'-project van het Leger des Heils.

De man had volgens deskundigen van de jeugdreclassering vanwege zijn psychische problemen eigenlijk als minderjarige moeten worden behandeld. Er was echter geen enkele jeugdinstelling die de verdachte een plek aanbood.

Verblijfplek

De man was volgens de rechters zowel schuldig aan de steekpartij als aan het bedreigen van een medebewoner van een woongroep in het Kloosterhuis in Oss in 2017. De verdachte zou tegen deze man hebben gezegd: 'Ik ben een echte Ossenaar. Ik steek een mes tussen je ribben'.