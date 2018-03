Dak gemeenschapshuis Nia Domo in Boekel wordt zonnedak

Te koop: camping 't Peelvenneke in Zeeland

11:00 ZEELAND - Het gebeurt niet vaak dat een camping in het openbaar te koop staat. Meestal gaan zulke projecten via de stille verkoop van de hand. ,,We hebben niets te verbergen. Iedereen mag weten dat we het willen overdoen”, zegt Max Schuurman van camping 't Peelvenneke.