‘Echt Brabantse’ wegenbouwer viert feestje

Zandsculp­tu­ren­fes­ti­val kan terecht in Oss

13:24 OSS - Het zandsculpturenfestival kan dit jaar nog terecht op het sheddakencomplex in Oss. Dat zegt wethouder Gé Wagemakers. De organisatie van het festival moet nog het een en ander regelen voordat zeker is of het zandsculpturenfestival het lustrum in Oss kan vieren. „Maar we zijn positief. Volgende week hopen we te kunnen zeggen wanneer we kunnen beginnen”, meldt organisator Alec Messchaert.