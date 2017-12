Echte dierenliefde! Brabantse dierenambulance redt verdwaald hondje uit ijskoude sneeuw

Eigenaar Halte 5 wil nieuw café per se in de zomer starten

11 december HEESWIJK-DINTHER - Marco Verkuijlen wil zijn nieuwe café met terras op Plein 1969 in Heeswijk-Dinther per se in de aankomende zomer openen. Daarom start hij de bouw binnenkort terwijl de Raad van State nog naar het bouwplan gaat kijken.