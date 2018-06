Eerste van ruim achtduizend 'criminelen' ontsnappen uit Breakout Run-gevangenis

Nieuw kunstwerk 'Groene Parel' siert dorpskern Huisseling

17:19 HUISSELING - Zaterdag is in Huisseling een nieuw kunstwerk onthuld. Het nieuwe beeld maakt deel uit van een groot project in Huisseling, waar zo'n beetje alle dorpsbewoners aan meegewerkt hebben. Het kunstwerk is een ontwerp van kunstenares Riet Koel en draagt de naam 'Groene Parel'.