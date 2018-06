Einde loopbaan van wereldwijze onderwijzeres Ineke Claessen uit Berghem

Parkeerpro­bleem bij groeiende basis­school in Oss baart zorgen

9:31 OSS - Wijkraad Ruwaard trekt aan de bel over verwachte parkeerproblemen bij basisschool Hertogin Johanna aan de Aalbersestraat in Oss. Na de zomervakantie groeit de school met bijna 60 leerlingen van de Poolster en dat kan de al bestaande problemen vergroten, denkt de wijkraad. Die schreef een brief aan de politiek en wacht de reactie vanavond af. De school neemt alvast maatregelen om problemen te voorkomen.