Eten aan de Maas in Ravenstein, daar hoort natuurlijk vis bij

Over de TongRAVENSTEIN - In het mooie Ravenstein ligt restaurant 't Veerhuis. Met een prachtig terras aan de Maas. Ook binnen is het goed toeven. De chef weet uitstekend met vis om te gaan en de vriendelijke bediening is zeer attent.

Ravenstein kent een lange historie als vestingstad aan de Maas. De stadspoorten getuigen van de vroegere kracht van de vesting. De stellingmolen 'De Nijverheid' torent boven de stad uit en is het baken waar we ons aan vastklampen op zoek naar restaurant 't Veerhuis. Het restaurant ligt even buiten het centrum aan de Maas en kent ook een rijke historie. Maar dat zien we niet meer terug. Wel zien we een prachtig groot terras met uitzicht over de Maas. Door de Misset Terras top 100 verkozen tot het beste Brabantse terras van 2017.

De gevel met dakterras heeft nog een oude uitstraling, de glazen deur die automatisch opent bij binnenkomst maakt duidelijk dat er enige renovatie heeft plaatsgevonden. We stappen een interieur binnen met een warme authentieke Engelse inrichting en maritieme sfeer.

Onze jassen worden aangenomen door vriendelijke dames, gekleed in witte blouses en zwarte sloven. We mogen een tafel kiezen in het restaurant of in de wat moderner ingerichte serre. We kiezen voor de 'bruine' sfeer in het restaurant. Even later krijgen we een geplastificeerde kaart. Er is keuze genoeg. Bij ons aperitief komt een mandje met brood en boter op tafel.

Veerhuispalet

We kiezen om te beginnen voor het Veerhuispalet en de geitenkaas. Als we onze borden geserveerd krijgen, zijn we beiden blij met onze keuze. Het Veerhuispalet is een royaal gevuld bord met gerookte zalm, Hollandse en roze garnaaltjes, forelfilet, palingfilet op een knapperig vers gemengde salade. In een klein schaaltje apart een dille mosterdsaus. Het is vers, er valt niets aan te verpesten.

Het wijnadvies bij dit gerecht is een Italiaanse Pinot Grigio Mezzacorona. Een volle kruidige wijn.

Mijn bord is gevuld met een salade waarop een flink stuk kort gegratineerde Bucheron geitenkaas ligt. Dat is halfzachte en kruimelige geitenkaas. De knisperend frisse salade is gegarneerd met verschillende soorten noten, in schijfjes gesneden vijgen en julienne (zeer fijn gesneden) van appel. Een zachte kruidige dressing is door de salade gemengd.

Bij dit gerecht wordt een Sauvignon Blanc, Wally uit Frankrijk geadviseerd. Een wijn uit de Loire. Mooie groen/gele kleur vol mineralen en een aromatische afdronk.

Verbaasden wij ons bij binnenkomst over de hoeveelheid personeel wat rondloopt, inmiddels zijn alle tafels bezet en horen we een gezellig geroezemoes in het restaurant. Er hangt een goede sfeer. Zeker ook met dank aan de attente bediening.

Ondanks de drukte hoeven we niet lang te wachten op onze hoofdgerechten, dat zijn Oosters gelakte tonijnsteak op een bedje van wortel en taugé en de 'vangst van het Veerhuis'. Mijn tafelgenoot kijkt zijn ogen uit. Wat een machtige tonijnsteak! Die is inderdaad immens groot. Met een knapperig randje en bijna rood van binnen perfect gegrild en supermals. Op een bedje van gewokte, fijngesneden wortel en taugé, afgeblust met een vleugje soja, een traktatie.

Copieus

De 'vangst van het Veerhuis' is een filet van dorade, roodbaars en zeewolf. De vis is kort gegaard in visbouillon, de zeewolf daarna even kort onder de grill, geserveerd op een bedje julienne gesneden courgettes, wortel, paprika en snijboontjes. Met erbij een saus Beurre Blanc (witte botersaus met als basis boter, sjalot, wijn, room), goed op smaak en romig. Een uitstekend bereid gerecht, de chef weet hoe hij met vis om moet gaan. Op tafel komen nog een schaal met friet, gebakken aardappeltjes en een kleurrijke salade.

De glazen worden goed gevuld, de wijn is prima. We blijven erbij.

We hebben inmiddels copieus gedineerd maar zeker nog zin in een zoete afronding. Dat wordt aan de andere kant van de tafel een dessert met als titel banaan en voor mij een Brusselse wafel met warme kersen, vanilleijs en chocolademousse.

In een groot glas zijn schijfjes banaan gedrapeerd op een romige crème van mascarpone, karamel en vanilleijs. De Brusselse wafel is knapperig en wordt geserveerd met een lepel warme kersen uit de pot. Een balletje vanilleijs en de chocolademousse maken van het bord een kleurrijk geheel. De desserts zijn prima, alleen te veel voor ons.

Bij de koffie, een kopje verse kruidenthee en friandises leunen we tevreden en voldaan achterover. Chefkok Luuk Gerrits kookt met goede kwaliteitsproducten. De bediening blijft attent en vriendelijk ondanks de drukte. Bedrijfsleider Joep Hanssen laat ons tot slot de sfeervolle wijnkelder zien waar een aperitief gedronken of een hapje gegeten kan worden. We gaan met een goed gevoel naar huis.

De kaart

De kaart van restaurant 't Veerhuis is uitgebreid. Er staan zowel vernieuwende als klassieke gerechten op maar ook vegetarische gerechten. Bij elke gerecht staat ook een wijnsuggestie.

Ook de kinderen hebben een eigen kaart. De gerechten hebben herkenbare namen zoals Balou, Peterpan of een Bandieten bord.

Er is een uitgebreide lunchkaart.

Score

Voorgerecht........................7,0

Hoofdgerecht ....................8,0

Nagerecht............................7,0

Bediening.............................8,5

Ambiance.............................8,0

Prijs/kwaliteit .....................8,5

Totaal..................................7,8

Rekening

(2 personen, 3 gangen)

1x port ............................€4,50

1x tonic ...........................€2,60

1x geitenkaas ................€10,25

1x Veerhuispalet ...........€14,75

1x tonijn ........................€24,00

1x vangst Veerhuis ........€19,75

1x banaandessert ..........€7,75

1x Brusselse wafel .........€7,75

1x pinot grigio ................€5,25

2x sauvignon blanc.......€10,00

1x thee ............................€2,50

1x koffie ..........................€2,50

Totaal...........................€111,60