Financiële topman verlaat Beter Bed

Bevrijding Berghem moet weer groot herdacht worden

30 april BERGHEM - Zo groot als het feest was na de échte bevrijding, op 13 mei 1945 zal het Berghemse bevrijdingsfeest niet worden. Toen reden er zestig wagens in optocht door de straten, het leek wel carnaval. Maar de poging om het Berghse bevrijdingfeest nieuw leven in te blazen is als een lopend vuurtje door het dorp gegaan.