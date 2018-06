Flinke dreunen en gevoelige tonen tijdens wijkconcert Lithse Fanfare

Anja van Dinther leidde de groep jonge muzikanten. "Het lied Sofia wilden ze zelf graag spelen", vertelde ze. De ritmesectie swingde lekker mee met het strakke ritme van dit stuk. Dirigent Koert Dirks nam het stokje over en vervolgens klonken de tropische klanken van 'The Lion King' over het kerkplein. "Voor de jongsten was dit een hele uitdaging, vooral vanwege de lengte", aldus de dirigent. Met een flinke dreun op de pauk liet Niels (13) goed van zich horen. De jonge, talentvolle percussionist was steeds keurig op tijd, ook al had hij een onderonsje met één van de dames van het koor.