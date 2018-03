Flinke verschuivingen in de regio, maar ook 'traditionele' winnaars

Einduitslag Bernheze: Lokaal naast CDA in zetels, niet voorbij in stemmen

21 maart HEESCH - De gemeenteraadsverkiezingen in Bernheze laten bijna exact hetzelfde beeld zien als vier jaar geleden. Twee partijen krijgen een extra zetel (Lokaal en VVD), de rest blijft gelijk. Vanwege het passeren van de grens van 30.000 inwoners telt Bernheze komende raadsperiode twee raadsleden meer. Het CDA blijft in stemmen de grootste, maar in zetels moet het de koppositie delen met Lokaal: 5 om 5.