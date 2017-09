Geitenboer Herpen praat bezorgde buurtbewoners bij over groeiplan

Elftal uit Oss onterecht met nek aangekeken na brand Ravenstein

17:13 OSS - 'Daar komen de brandstichters!' Dat krijgen de voetballers van team 4 van FC Schadewijk sinds de zomer regelmatig te horen. Het had immers in de krant gestaan. Bij team 4 van FC Schadewijk kwamen de lijntjes in het onderzoek naar een verwoestende brand in Ravenstein samen. Alleen is het huidige vierde elftal een compleet ander team dan het team ten tijde van de brand.