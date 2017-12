GroenLinks meldt dat er al 216 klachten zijn over vuurwerk in Oss

OSS - Sinds het kerstweekend zijn er 216 meldingen over vuurwerkoverlast binnengekomen in de gemeente Oss. Sinds afgelopen donderdag mag er weer vuurwerk worden verkocht en is het aantal meldingen van overlast fors toegenomen.

De meeste meldingen gaan over harde knallen van vuurwerkbommen en andere geluidsoverlast. Een kleiner deel van de klachten gaat over gevaarlijke situaties op straat en vuurwerkschade. Ook veel meldingen gaan over het effect van vuurwerk op huisdieren. ,,Zwaar vuurwerk en je kunt al een tijdje 's avonds bijna niet je hond uitlaten. Kinderen kun je overdag niet meer buiten laten spelen. Deze waanzin moet stoppen.” meldt een bewoner uit de Ruwaard.

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is op eerste kerstdag geopend, voor het zesde jaar op rij. Het is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties. ,,Met het meldpunt brengen we de omvang van de vuurwerkoverlast in beeld”, zegt raadslid Dolf Warris van GroenLinks Oss. ,,De meldingen gebruiken we om voorstellen te doen voor het instellen van vuurwerkvrijezones op plekken met veel overlast.”