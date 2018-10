Heeswijk en Avesteyn sturen protestbrief naar politiek Bernheze

HEESWIJK-DINTHER - De voetbalclubs VV Heeswijk en Avesteyn (Dinther) noemen het in een gezamenlijke brief aan de gemeente en politiek in Bernheze 'pijnlijk' dat ze als verenigingen bij de gemeente moeten strijden voor een veilige leefomgeving, gezondheid en milieu.

De kunstgrasvelden bij beide clubs moeten dit najaar vervangen worden. Tegen het advies van een projectgroep in, wil het college van B en W in Bernheze de nieuwe velden toch weer instrooien met de omstreden rubberkorrels. ‘Onbegrijpelijk, na alles wat er eerder over gezegd is en wat er gebeurd is', schrijven de clubs.

Er is op verzoek van het gemeentebestuur een projectgroep aan de slag gegaan met onafhankelijk deskundigen, medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van vv Heeswijk en Avesteyn. ‘De projectgroep heeft unaniem een voorstel gedaan voor andere korrels. Het gemeentebestuur heeft besloten daar niet naar te luisteren. Wat heeft het dan voor zin om een projectgroep te hebben?', vragen de clubs.

De voetbalverenigingen schrijven verder dat er eerder al veel onrust was over de rubberkorrels, zoals die bij Heeswijk en Avesteyn zijn gebruikt. 'Het is onbegrijpelijk dat de gemeente bij nieuwe velden weer hetzelfde materiaal wil gebruiken. Bij de eerste commotie wilden wij het rubber al laten verwijderen, maar daar kregen we de gemeente niet in mee. Als compromis is toen besproken dat de mat toch vervangen moest worden en dat dan naar ander materiaal zou worden gekeken.’

De voetbalclubs roepen in hun brief zowel het college als de gemeenteraad van Bernheze zeer dringend op om een andere keuze te maken en het advies van de projectgroep te volgen.