Herpense geitenboer kan uitbreiding voorlopig vergeten: gemeente neemt aanvraag niet in behandeling

OSS - Veeboer Arjan van de Ven ziet zijn wens om meer geiten te houden in Herpen voorlopig in rook opgaan. De gemeente Oss neemt zijn vergunningaanvraag niet in behandeling, omdat Van de Ven niet zou voldoen aan alle eisen.

Het Osse besluit is een steun in de rug van de omwonenden. Zij vrezen voor hun gezondheid en strijden al jaren tegen de uitbreiding van de geitenhouderij waar in 2007 de eerste uitbraak van q-koorts was.

Aanvullende eisen

Van de Ven wil meer geiten houden in zijn bestaande boerenbedrijf aan de Wooijstraat in Herpen. Hij diende eind december een nieuwe vergunningaanvraag in, maar kwam volgens wethouder Johan van der Schoot niet tegemoet aan de aanvullende eisen van de gemeente.

,,We spraken met Van de Ven over de technische inhoud van de aanvraag, het gebrek aan draagvlak, over toezicht en handhaving, en over de locatie", zegt Van der Schoot. De gemeente vroeg meer informatie om een besluit te kunnen nemen, maar kreeg die niet, meldt de wethouder. ,,Woensdag verliep onze deadline en de aanvraag voldoet nog niet aan onze eisen. We hebben vandaag besloten om de aanvraag daarom niet ontvankelijk te verklaren."

Anja van de Ven laat weten dat zij en haar man op termijn een nieuwe aanvraag indienen. Zij vindt het jammer dat de gemeente niet heeft gewacht op duidelijkheid over de luchtwasser die de twee wilden ophangen om de uitstoot van eventuele ziektekiemen te voorkomen. ,,Om de risico's zo laag mogelijk te houden, vooral voor buurtgenoten, maar ook voor onze dieren."

Verscherpt toezicht

Er lopen meer trajecten, zegt de wethouder. De gemeente stelde de geitenboer onder verscherpt toezicht en praat met hem over een structurele oplossing. ,,Dat kan zijn: verplaasting van het bedrijf." Of uitkopen, erkent Van der Schoot. ,,We zijn met hem in gesprek zolang het zinvol is. De voorwaarden moeten wel verantwoord en realistisch zijn. Je hebt toch te maken met gemeenschapsgeld."

Het verscherpte toezicht leidde in maart tot een onaangekondigde controle door de gemeente, de omgevingsdienst, de arbeidsinspectie, de voedsel- en warenautoriteit, de politie en het waterschap. Volgens Van der Schoot zijn toen 'enkele lichte overtredingen' geconstateerd. Sindsdien controleert de gemeente maandelijks het aantal dieren op het bedrijf aan de Wooijstraat.

Anja van de Ven juicht de extra controles toe: ,,Als je de tekortkomingen niet kent, kan je ze ook niet oplossen. Het is alleen maar goed als we buurtgenoten op deze manier gerust kunnen stellen." Zij en haar man willen liever niet weg uit de mooie Wooijstraat, zegt ze. ,,We zouden het heel jammer vinden als we weg moeten uit de buurt, we zitten op een mooie plek in een leuke omgeving. Maar als we hier helemaal niets mogen veranderen of verbeteren, is het misschien beter om het bedrijf te verplaatsen."

Omwonenden

De wethouder sprak maandagavond met omwonenden. Die vermoedden dat Van de Ven in het verleden meer geiten op zijn boerenbedrijf hield dan toegestaan in de vergunning. Met dank aan de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) beschikken de omwonenden inmiddels over cijfers en die bespraken ze deze week met de wethouder. Volgens Van der Schoot en buurtbewoner Willie de Veer is het te vroeg voor conclusies.

Van de Ven blijft ontkennen dat hij meer dieren hield dan toegestaan. Het Rijk heeft de cijfers nog niet verder openbaar gemaakt.