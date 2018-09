Herpinia viert 90- jarig bestaan met Herpen en omgeving

HERPEN - Exact op 1 oktober bestaat de Herpense voetbalclub Herpinia 90 jaar. Dat wordt in het weekeinde van 28 september uitgebreid gevierd, voornamelijk in een grote feesttent op sportpark De Wilgendaal.

De plaatselijke horecaondernemer en voormalig doelman van Herpinia, William Peters, participeert hierin. Voorlichter en oud-voorzitter Wim van Hoogstraten: ,,Zie dit jubileumfeest als een regionaal feest dat voor iedereen, ook belangstellenden van buiten Herpen, toegankelijk is. Uiteraard nodigen we onze leden en die van de supportersclub, en de sponsors uit maar we willen dit jubileum ook voor een grotere doelgroep organiseren. Herpinia is een vitale club met zo'n 400 leden. Die vitaliteit willen we ook uitstralen, vandaar het uitgebreide feestprogramma."

Levensbelang

Momenteel komt het eerste elftal uit in de vierde klasse maar het heeft ook 2 jaar in de 2e klasse gespeeld. ,,Voor Herpinia is het niet van levensbelang zo hoog mogelijk te spelen. Belangrijker is het dat we een rol spelen in de gemeenschap en velen plezier en ontspanning bieden. Op zondagmiddag komt onze oud-pastoor Bertus Driever, die jarenlang een groot fan van Herpinia was, naar het feest. Hij zal onder meer onze overleden leden van de afgelopen 15 jaar herdenken. Ook dat hoort erbij," stelt Van Hoogstraten.

Het feestprogramma omvat een scala aan activiteiten. Op vrijdagavond is er vanaf 21.00 uur een feestavond met medewerking van de band Proost en dj Sonny. Zaterdag wordt er voor de jeugdleden van Herpinia en OKSV vanaf 14.30 uur een Freestyle voetbalclinic gehouden. Hierbij zijn de wereldkampioen panna Jeand Doest en Freestyle kampioen Tom V aanwezig. Rond 17.00 uur wordt er een groepsfoto gemaakt van alle jeugdleden. 's Avonds vanaf 21.00 uur gaat het in de tent weer los met Jackfire, De derde helft met The Allstarz en zanger Kafke.

Quiz