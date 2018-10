‘Het is gewoon een keileuk programma’ bij Venhorst Klinkt

Nooijen van OOC Terminals vertelt over mestfa­briek in Oss

17:04 OSS - Directeur Eric Nooijen van OOC Terminals in Oss vertelt vrijdag als gastspreker tijdens de Speakers’ Corner - in café De Nieuwe Wereld in Oss - over het omstreden initiatief voor een mestfabriek in de Osse haven. Zijn bedrijf ontwikkelt de plannen samen met boerencoöperatie MACE.