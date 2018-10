Hippe Gasten rockt voor kinderen van China tot Oss

Kinderliedjes zijn er genoeg. Maar de meeste zijn vooral voor kinderen tot een jaar of vier, vijf. Voor de iets oudere kinderen is er maar weinig, vond Jon van den Elsen uit Erp. En dus besloot de basisschoolleraar om zelf maar muziek te maken, echte rockmuziek met gitaren en drums, maar wel met teksten die aansluiten bij wat kinderen interesseert. Het was de geboorte van kinderrockband Hippe Gasten, zo'n twaalf jaar geleden. Inmiddels is Hippe Gasten in de huidige formatie al vijf jaar bij elkaar en sinds afgelopen jaar gaat het hard met hun bekendheid. Vooral na de optredens in China, waar de band ontzettend populair is. „Ik kreeg vorig jaar een mail uit China, in het Engels waarvan ik in eerste instantie dacht: 'die had ik mijn spambox moeten zitten'”, zegt Van den Elsen, die niet weet hoe ze bij zijn band terechtkwamen. „Maar ik zag iets staan over een kinderfestival en toen ik dat opzocht, leek het toch echt wel serieus.”