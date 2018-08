Ingezonden brief: 'Kermisfestival' Eikenboomgaard in Oss door ogen van bewoner

Het dorp van Het Boerdonk van ... Marieke de Koning: 'Nieuwe mensen zijn welkom in Boerdonk'

7:00 BOERDONK - Marieke de Koning (29) werd geboren in Boerdonk en groeide er op. Ze doorliep de Havo in Gemert. Dankzij juf Lonneke op haar eigen Boerdonkse basisschool Sint Nicolaas, koos Marieke vervolgens voor Pabo de Kempel in Helmond.