Kerkhof van Uden vol 'vergeten' graven

UDEN - Er is plek zat op de algemene begraafplaats in Uden en toch worden er regelmatig graven geruimd. Jaarlijks gaat het om zo'n vijftien plekken.

Wim Althuizen van de gemeente Uden, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op en om de begraafplaats: ,,Van de ongeveer 2.200 plekken op het kerkhof in Uden verlopen elk jaar van gemiddeld 75 graven de grafrechten." Dat is de termijn waarvoor de nabestaanden het graf betaald hebben, meestal een periode van tien of twintig jaar.

,,Vooral bij de oudere graven lukt het soms niet om de familie op te sporen als die grafrechten aflopen", legt Althuizen uit. ,,Wij doen altijd ons uiterste best om nabestaanden te vinden maar als dat echt niet lukt, plaatsen we zo'n bordje op het graf", zegt hij. Altijd in de maand oktober, heel bewust: ,,Dat is net vóór Allerzielen, de tijd dat mensen meestal wat vaker op het kerkhof komen. Als ze dan zo'n bordje zien, of bij een ander, komen we soms toch nog bij de familie uit."

Pas als het waarschuwingsbordje een jaar zonder succes op het graf heeft gestaan, wordt de grafzerk verwijderd. Het eigenlijke ruimen van het graf - in Uden gemiddeld zo'n vijftien per jaar - is pas aan de orde als iemand anders die plek uitkiest als laatste rustplaats. Op de Udense begraafplaats is ruimte voor zo'n 3.100 graven. ,,Maar die zullen we niet allemaal nodig hebben", voorspelt Althuizen. Steeds meer mensen kiezen namelijk voor een crematie of natuurbegraven.