Kermis Uden wint Europese prijs

Gerrit Overmans leidt PvdA Uden bij verkiezingen

16:56 UDEN - Gerrit Overmans is PvdA-lijsttrekker in Uden bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart volgend jaar. Overmans is nu PvdA-wethouder in het Udens college. Op plek twee staat Ingeborg Tros die voor de PvdA in de Udense gemeenteraad zit.