Lot bomen op 't Dorp Heesch hangt aan zijden draadje

HEESCH - Het lot van de veelbesproken bomen op 't Dorp in Heesch is nog niet definitief bezegeld. Progressief Bernheze komt in de raadsvergadering van 14 december met een ultieme poging om de bomen te behouden. Of dat voldoende is, is de vraag. Het college van B en W en aantal partijen in de gemeenteraad van Bernheze willen doorgaan met de plannen en dat betekent dat de bomen weg moeten.