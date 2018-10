Mannen uit Veghel en Uden rijden met 181 en 123 km/u over N279

Actiegroep voor behoud Den Bongerd richt pijlen op wethouder: 'U gelooft in sprook­jes'

4 oktober OSS - Actiecomité Bongerd moet Blijven richt de pijlen donderdagavond op onderwijs-wethouder Kees van Geffen. Als hij werkelijk denkt dat de leerlingen van Den Bongerd goed terechtkomen in kleine klassen in het reguliere onderwijs, dan gelooft hij volgens het comité in sprookjes. De actievoerders doen hem daarom een sprookjesboek cadeau.