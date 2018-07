Muze Misse 2018: schitterend festivalweer en muzikale verrassingen

VIDEO Vier woningen voorlopig onbewoon­baar na brand in Uden: 'Oorzaak zou nalatig­heid kunnen zijn'

30 juni UDEN - Door de grote brand in het centrum van Uden zijn vier woningen voorlopig onbewoonbaar verklaard door de brandweer. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijk. ,,Het zou kunnen dat de brand door nalatigheid is ontstaan'', aldus politiewoordvoerder Marit Goosen.